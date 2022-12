Braakliggend perceel in Brugse binnenstad wordt nieuw stadspark

Stad Brugge maakt van een braakliggend stuk grond in hartje binnenstad een nieuw stadspark. De werkzaamheden starten op 9 januari. Naast de aanleg van het nieuwe park Bleekweide wordt ook een gedeelte van de Langerei heraangelegd.

Het braakliggend perceel werd door projectontwikkelaar Danneels gratis overgedragen aan Stad Brugge, die er nu een park met paden, zitgelegenheid en wiebelbrug zal realiseren. De ontsluiting zal via de Julius en Maurits Sabbestraat en de Baliestraat gebeuren.

“We leggen een pad aan dat het volledige park doorkruist en waar een terras met twee zitbanken komt. Tussen de notelaars komt een houten terras van twee niveaus. Het pad wordt in een helling aangelegd waardoor dit houten terras voor iedereen toegankelijk is”, vertelt schepen van Financiën, Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem. “Het park is bedoeld voor mensen van alle leeftijden, waardoor er geen specifieke speelelementen toegevoegd worden. Wel komt er een leuke wiebelbrug over de Bleekweidegracht.”

Aansluitend bij het vernieuwen van het park, wordt ook een deel van de Langerei aangepakt. “Vroeger was een gedeelte van de rijweg in de Langerei privaat. Dit betreft een deel van de zijstraat tussen de huisnummers 38 en 46. Dit stukje is onlangs eigendom geworden van Stad Brugge. Om dit gedeelte in hetzelfde materiaal te voorzien als de straat zelf, wordt de zijstraat volledig vernieuwd en in kasseistenen heraangelegd. Ook de riolering, nutsleidingen en verharding in dit deel van de Langerei worden vervangen.”

“Als het weer meezit, zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond zijn”, geeft de schepen nog mee.

(CGRA)