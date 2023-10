Boomplantactie op 19 november zorgt voor 5 hectare extra Bergmolenbos in Roeselare

Intussen hebben ze in Roeselare al meer dan 86.000 nieuwe bomen op onze bomenteller staan. Die werden de voorbije jaren aangeplant in de bossen, de tuinen én de wegen, wijken en pleinen #VANRSL. “Intussen is ook het nieuwe plantseizoen gestart en planten we gezwind door richting die beloofde 100.000ste boom die we binnenkort in de grond mogen steken!”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

Het nieuwe plantseizoen starten ze traditiegetrouw met een boomplantactie in een van onze stadsrandbossen. “Samen met de Roeselarenaars planten we op zondag 19 november in het Bergmolenbos op percelen aan de Wagenstraat. Iedereen is welkom om mee bomen te planten, maar speciale aandacht gaat dit jaar uit naar de jeugd. Zo is Roeselare één van de 50 locaties in Vlaanderen die tijdens het ‘Bosweekend’ van Agentschap Natuur en Bos (ANB) samen met jeugdbewegingen bomen planten. Ook ouders van onlangs geboren kindjes en sterrenkindjes worden opnieuw uitgenodigd om mee te planten aan het geboortebos”, aldus schepen Michèle Hostekint.

“De publieke boomplantactie zal 3,65 hectare bebossen aan het Bergmolenbos. ANB zal vervolgens ook nog de percelen op de site Vanheede en langs de Oude Maria’s Lindestraat beplanten, goed voor 1,73 hectare. Die percelen werden vorig jaar niet beplant omdat het terrein amper toegankelijk was door de weersomstandigheden. In totaal komt er dit jaar dus een goeie 5 hectare bos bij in het Bergmolenbos! Dat zijn maar liefst 7,5 voetbalvelden extra bos.”

Iedereen is welkom om vanaf 14 uur mee te planten en zo te helpen aan de verdere uitbreiding van deze groene long voor Roeselare. Praktische info en inschrijven kan via www.klimaatswitch.be/boomplantactie

Plant ook thuis bomen en hagen met Behaag RSL

Ook voor wie thuis nog bomen en hagen wil aanplanten, is het nu het moment. Geniet van de tijdelijk voordelige samenaankoop hagen en bomen die de Stad Roeselare organiseert. Je plantgoed bestel je via https://www.klimaatswitch.be/behaag-rsl-samenaankoop-bomen-en-hagen