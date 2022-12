Boomplantactie door Kortrijkzanen zorgt voor 12 hectare nieuw Preshoekbos

Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zaterdag 10 december steken Kortrijkzanen hun handen uit de mouwen voor een grootschalige boomplantactie. Niet minder dan 16.090 planten gaan de grond in. De actie kadert binnen de verdere inrichting van het Preshoekbos. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos is sinds 2002 bezig met de aankoop en inrichting van het stadsrandbos. Elk winter wordt er aangeplant op de aangekochte gronden. Deze winter gaat het om een extra 12 hectare op gronden gelegen nabij de Kobbestraat, Kapelhoekstraat en de Lauwsestraat in Aalbeke. Met de aanplant klokt het Preshoekbos nog dit jaar af op een totaaloppervlakte van 150 hectare.

Op vrijdag 2 december starten 380 leerlingen van de basisscholen Open Groene (Marke), Rodenburg (Marke), Vrije centrumschool (Marke) en Biekorfje (Aalbeke) met de eerste planten in de grond te steken.

Op zaterdagen 3 en 10 december wordt samengewerkt met Natuurpunt Kortrijk en Wereldwinkel Marke en mag iedereen helpen planten. Diverse verenigingen zegden reeds toe.

Het bos- en natuurareaal in Kortrijk behoort tot de laagste van Vlaanderen. 2% van het grondgebied is bebost. De Vlaamse regering besliste al in 1998 om een stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk-Menen. De open ruimte tussen Marke, Aalbeke en Lauwe bleek het meest geschikt voor ons stadsrandbos Preshoekbos. Agentschap voor Natuur en Bos, trekker van dit bosuitbreidingsproject, heeft intussen 138 ha ingericht.

“Het Preshoekbos wordt ingericht tot een gevarieerd en multifunctioneel bos”, klinkt het bij Bert Herrewyn, Schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren. “Je vindt er gemengd loofbos met o.a. eik, beuk, linde, elzen, en berken. Aan de bosranden worden struiken aangeplant. In de bestaande hooilandjes zie je al heel wat bloemsoorten en dus vlinders en andere insecten. De poelen bevatten reeds mooie waterplanten en -beestjes.”

Ook de recreant komt er aan zijn trekken: het Preshoekbos kent naast veel groen, verschillende wandelpaden, een MTB- en loopparcours, (picknick)banken en een speelzone.

Praktisch: de boomplantactie op zaterdag 3 december vindt plaats ter hoogte van de Kobbestraat 32 in Aalbeke. Deze op 10 december ter hoogte van de Kapelhoekstraat. Planten kan doorlopend van 10u tot 16u. Meer info over het Preshoekbos: www.natuurenbos.be/preshoekbos