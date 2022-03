Boompjes in Vierstraat Kemmel slachtoffer van vandalisme

Deze morgen werd terug vastgesteld dat er boompjes,die recent werden aangeplant in de Vierstraat, meerbepaald in het stuk tussen de Molenstraat en de Kemmelbeek, werden afgekraakt. Het gaat om een negental boompjes die vernield werden.

Deze morgen werd terug vastgesteld dat er boompjes,die recent werden aangeplant in de Vierstraat, meerbepaald in het stuk tussen de Molenstraat en de Kemmelbeek, werden afgekraakt. Het gaat om een negental boompjes die vernield werden. Enige tijd geleden gebeurde dat ook al in Wijtschate,in de Houthemstraat werden dan meer dan twintig boompjes vernield. Toen werd er nog gedacht dat het eventueel door de storm zou kunnen aangericht zijn,nu is dat heel zeker uit te sluiten en gaat het om puur vandalisme.(E.F.)