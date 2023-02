Bomenplan Knokke-Heist verder uitgerold in Westkapellestraat en Kursaalstraat: esdoorns vervangen door steeneiken

De vervanging van de bomen in de Kragendijk en de Sparrendreef in Knokke-Heist door duurzamere soorten is volledig afgewerkt. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns ter hoogte van het clubhuis van de Royal Zoute Golf Club werden vervangen door groenblijvende steeneiken. Aansluitend neemt de aannemer in opdracht van het gemeentebestuur ook de Kursaalstraat en Westkapellestraat onder handen.

In de Kragendijk maakten een 200-tal bolaccia’s plaats voor zuileiken. Op de bredere groenstroken ter hoogte van de verkeersplateaus, werden ook 21 steeneiken geplant. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, wordt het bomenplan verder uitgerold in de Westkapellestraat vanaf de Hulststraat tot aan de Noordstraat in Heist. Aansluitend neemt de aannemer in opdracht van het gemeentebestuur ook de Kursaalstraat onder handen. Hierbij worden de bolacacia’s vervangen door zuileiken. Waar er voldoende groeiruimte beschikbaar is, komen er ook steeneiken.

Bolacacia’s verdwijnen

De bolacacia’s worden vervangen omwille van hun economisch dure onderhoudskost en hun beperkte ecologische functie. Knokke-Heist telde tot voor kort op het openbaar domein ongeveer 1.300 bolacacia’s die ieder jaar gesnoeid moeten worden. Dit is een dure operatie maar niet duurzaam. De boomsoort op zich heeft in een stedelijke omgeving ook weinig meerwaarde op vlak biodiversiteit, afkoelen, minder stof en luchtverontreiniging, ophouden regenwater en het vergroten van de leefkwaliteit.

Bedoeling is om op termijn alle bolacacia’s in Knokke-Heist te vervangen door een meer duurzame soort waarbij de gemeente geen of slechts minimale snoeiwerken moeten uitvoeren, conform het bomenplan. (MM)