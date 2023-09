Bomenactie stad is een succes: Izegemnaars bestelden al 800 bomen

Stad Izegem doet heel wat inspanningen om de stad te vergroenen, meer bomen aan te planten op het openbaar domein en nieuw bos te realiseren. Daarnaast lanceerde de stad eind augustus een actie waarbij ze elke Izegemnaar een gratis boom wil schenken. Die actie loopt nog, maar is nu al een succes: 750 Izegemnaars gingen al in op het aanbod.

Burgemeester Bert Maertens is blij. “In totaal zijn er zelfs al 800 bomen de deur uit, want een flink aantal inwoners vroeg ook een extra boom aan. De actie loopt nog tot 30 september. We hopen dan de kaap van duizend bomen te ronden, wat een heel mooi resultaat zou zijn voor deze eerste editie van onze bomenactie. In elk geval zal deze actie zorgen voor een stevige stijging van het aantal bomen in onze stad. En daar is het ons om te doen.”

Per Izegems adres kan je één boom bestellen. Wie meer dan één boom wil, kan dat ook. De eerste boom krijg je gratis van de stad, maar je krijgt ook de mogelijkheid om nog een extra boom bij te bestellen voor een bedrag van 12 euro per boom. Wie zelf geen tuin heeft, maar wel een steentje wil bijdragen, kan de gratis boom wegschenken aan een andere Izegemnaar. Al 152 Izegemnaars vroegen op die manier een boom aan.

“Bomen maken de stad niet enkel groener, ze zorgen er ook voor dat we beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Bomen geven verkoeling tijdens de steeds warmer wordende zomermaanden en bij regenweer zorgen ze ervoor dat regenwater beter de grond kan insijpelen. Daarnaast zorgen we met extra bomen voor een betere luchtkwaliteit én een fijne plek voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten”, legt burgemeester Bert Maertens uit.