Bomenactie in Stad Harelbeke groot succes: 870 bewoners vroegen gratis boom aan

Maar liefst 407 inwoners komen op zaterdag 9 december hun gratis boom ophalen in het Stadsdepot Harelbeke. De bomenactie van Stad Harelbeke, waarop mensen gratis een boom konden aanvragen om in hun tuin te planten, was een ongelofelijk succes. Bomen afhalen kan nog tot 16 uur. In februari 2024 volgt een tweede ophaalmoment.

In totaal vroegen ongeveer 870 mensen een gratis boom aan. Om praktische redenen is het niet mogelijk iedereen in een eerste ophaalmoment te bedienen. In februari 2024 volgt een tweede ophaalmoment.

“De bomenactie stimuleert inwoners om meer groen in hun eigen tuin te brengen. Bomen dragen bij aan verkoeling, betere waterinfiltratie, biodiversiteit, zuurstof en schone lucht. Ook bieden ze een schuilplaats voor diverse diertjes en fleuren ze de omgeving op”, zegt schepen van Milieu en Groen Tijs Naert (Groen).

Afhankelijk van de grootte van hun tuin konden deelnemers kiezen uit een lijst met 23 verschillende boomsoorten. “Het is hartverwarmend om te zien hoe onze inwoners zo enthousiast deelnamen aan de bomenactie. Met een 870 aangevraagde bomen maken we echt een verschil in het verrijken van ons groenlandschap. Dit succes bevestigt dat veel mensen een groene en gezonde toekomst willen in Harelbeke.”

Eerste afhaalmoment

Op zaterdag 9 december kunnen de eerste inwoners nog tot 16 uur hun bomen afhalen aan het stadsdepot, Broelstraat 23 in Harelbeke. Om het proces soepel te laten verlopen, zijn er tijdsloten van anderhalf uur voorzien voor verschillende boomsoorten. Iedereen die inschreef werd persoonlijk gecontacteerd. Kreeg je geen mail? Dan ben je automatisch meegerekend voor het volgende afhaalmoment in februari 2024.

Auto’s volgen de wegomleiding naar de bomenactie via de Bavikhoofsestraat aan het depot. Samen met een poule vrijwilligers worden de juiste bomen tot bij de juiste auto gebracht. Let wel: er geldt tijdens de actie éénrichtingsverkeer in de Broelstraat. Vermijd filevorming en parkeer eventueel in zijstraten zoals de Overleiestraat en kom te voet naar de Broelstraat.