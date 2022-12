Bomen in de Vagevuurbossen in Wingene mogen niet gekapt worden

Het Hof van Beroep in Gent heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een verbod opgelegd over de kap van maar liefst 6.500 bomen in de Vagevuurbossen in Wingene en dit verspreid over 24 percelen.

Het Vagevuurbos is zowat het grootste boscomplex om en rond Wingene en bestaat uit een mooi stukje natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos maakte enkele jaren terug plannen om zomaar 11.000 bomen te kappen of zo een 50 hectare bos. Daarrond ontstond in het voorjaar van 2019 een grote protestactie. Door de druk van het protest werd de kap teruggebracht tot zo’n goede 7.000 bomen.

De vzw Bescherm Bomen en Natuur ging niet akkoord en startte een gerechtelijke procedure. Er werd beroep ingediend bij de Raad van State. Daarop volgden nog heel wat procedures en het Agentschap Natuur en Bos diende tenslotte een nieuwe vergunning in voor de kap van 6.500 bomen en dit gebaseerd op het Bosbeheerplan.

Laatst werd er door de vzw Bescherm Bomen en Natuur in beroep gegaan in het Hof van Beroep in Gent en ze wonnen uiteindelijk de zaak. De 6.500 bomen mogen dus niet gekapt worden en dit is het gevolg van een jarenlange strijd tussen het ANB en de vzw Bescherm Bomen en Natuur.