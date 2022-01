Bomen en struiken planten in het ‘Wonderwoudje’

Zaterdag 12 februari mag iedereen tussen 10 en 12 uur een boom of struik planten in het Wonderwoudje, een plaats met tal van speelelementen en een blotevoetenpad met voelvakken en evenwichtstoestellen.

Het Wonderwoudje bevindt zich in een zijstraat van de Stationsstraat tussen de huisnummers 64 en 72 en is ook bereikbaar via het Korenveld. Een 3.500 vierkante meter groot terrein. “Een ideale locatie voor de kinderen om daar binnenkort even te gaan verpozen tussen het vers aangeplant groen”, zegt milieuschepen Rudy Rommens. “Het is een ontwerp van leerlingen van de Prizma Basisschool ‘De Talentententuin’ dat tot stand kwam via workshops van Bos+.”

“Het Wonderwoudje wordt een plaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, een plek met vele verstopplaatsen en een blotevoetenpad van 85 meter lang”, voegt Elvire Vanysacker van de Milieudienst eraan toe.

“Langs dat pad staan een zevental evenwichtstoestellen. Het pad zelf krijgt wat we noemen voelvakken met verschillende texturen. Bijvoorbeeld een voelvak opgevuld met kleine boomstammetjes die op hun zij liggen, of een voelvak opgevuld met sneden van boomstammetjes… Die voelvakken worden trouwens alleen met natuurlijke elementen opgevuld. Als de bomen en struiken later groter zullen gegroeid zijn, zal dat blotevoetenpad als het ware verscholen liggen in een klein bos, wat het voor spelende kinderen nog avontuurlijker zal maken. Alles zou moeten klaar zijn tegen de plantdagen van vrijdag 11 en zaterdag 12 februari.”

Geboortebomen

Zaterdag 12 februari wordt iedere Lendeledenaar uitgenodigd om tussen 10 en 12 uur in het Wonderwoudje bosgoed, fruit- en notenbomen en bessenstruiken aan te planten. “Schrijf je in op de gemeentelijke webshop zodat we een idee hebben hoeveel mensen er zullen meehelpen op die plantdag. Die voormiddag planten we ook twee geboortebomen aan voor de geboortejaren 2020 en 2021. Alle ouders van kinderen die geboren zijn in die jaren kregen een uitnodiging om daar aanwezig te zijn.”

Het Wonderwoudje en de geboortebomen is een initiatief van de gemeente Lendelede in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, BOS+, Bond Beter Leefmilieu, Stadlandschap Leie en Schelde, Gemeente voor de Toekomst en de Gezinsbond. (IB)

Info: 051 33 63 05 of mail milieudienst@lendelede.be