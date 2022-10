Bolwerk en Pius X krijgen geld voor eigen ‘groengevel’

Twee Kortrijkse projecten tanken vers geld bij de Koning Boudewijnstichting en ING om werk te maken van een eigen groengevel, ‘verticale tuinen’ op een muur. Het gaat over ‘culturele vrijhaven’ Bolwerk en de school Pius X. Die eerste wil met het gevelproject een labofunctie ontwikkelen op hun muur. De school maakt dan weer verder werk van hun ‘groene speelplaats’.

Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelde 500.000 euro middels een wedstrijd ter beschikking om projecten te ondersteunen die de publieke ruimte vergroenen met een groengevel. In totaal krijgen 11 projecten kapitaal om die wens ook om te zetten naar de realiteit. Met Pius X en Bolwerk delen ook twee Kortrijkse projecten in de koek.

Groene speelplaats voor Pius X

Pius X krijgt 30.000 euro om hun ‘verticale tuin’ te planten. “Het project kadert echter binnen een groter plaatje”, zegt verantwoordelijke Barbara Sepanart. “Met Pius X willen we werk maken van een groene speelplaats van liefst 600 vierkante meter. Het geld dat we krijgen voor een groene gevel van 120m2 moet dat project kracht bijzetten”. Samen met 235 leerlingen, ouders, schoolmedewerkers en buren zoals KSA Pius X werd vorige maand een plan voorgesteld om de speelplaats met grijze tegels van school Pius X om te toveren tot een parkbos met een zittribune en een waterspeelplaats. De gevel wordt eerst nog van een likje verf voorzien, vooraleer het beplanten begint.

Biodiversiteit op een fabrieksmuur

Ook culturele vrijhaven ‘Bolwerk’ waagde zijn kans en krijgt nu het nodige kapitaal voor hun groengevel. Bolwerk is gehuisvest in een verlaten fabriek op de Spinnerijkaai. Het transformeerde het verwaarloosde perceel in 2020 al om tot een publieke tuin en een labo voor biodiversiteit in een stedelijke context. Na het eerder al te doen op de grond, wil bolwerk die transformatie nu ook voltrekken op de muren van de fabriek. Ze willen zo verder inzetten op de heropwaardering van de fabriek en tegelijk ook de Kortrijkzanen overtuigen van de vele voordelen van zo’n ‘verticale tuin’.

De groengevels moeten snel herrijzen op de gevels van Pius X en Bolwerk. Ook in 2023 zullen ING en Koning Boudewijn een gelijkaardige wedstrijd lanceren.