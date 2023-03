Boeren boos op Katerbos: “Opnieuw landbouwgrond die ten prooi valt”

De komst van het Katerbos, een nieuwe natuurzone in Wevelgem, blijft de gemoederen beroeren. Woensdagnamiddag verschenen tientallen boeren, compleet met tractor, aan het Wevelgemse gemeentehuis om hun ongenoegen te laten blijken. “Opnieuw landbouwgrond die ten prooi valt aan de groene communisten”, fulmineerden ze.

De inzet van het protest? 8,5 hectare aan grond aan de Artoisstraat, waar Natuurpunt graag 20.000 bomen zou willen planten. De buurtbewoners lieten al duidelijk blijken dat ze absoluut niet opgezet zijn met het idee en protesteerden via verschillende kanalen. Woensdag kregen ze steun uit de hoek van de landbouwers, die met hun grote machines voor het gemeentehuis van Wevelgem verschenen.

“Uiteindelijk zou het toch zo moeilijk niet moeten zijn. Het stuk grond dat Natuurpunt heeft aangekocht is agrarisch gebied. Die grond gebruiken om er een bos op te planten kan en mag helemaal niet.” Christophe Vandamme (68) is één van de tientallen landbouwers die zijn tractor op de dorpel van het gemeentehuis parkeerde.

Wijken voor geld

“Natuurlijk moet er ruimte zijn voor de natuur maar zijn wij dan geen natuur? Neen, we moeten wijken voor het geld want uiteindelijk draait het allemaal daarom. Natuurpunt beschikt over een blijkbaar bodemloze schatkist waarmee ze systematisch de helft van België proberen op te kopen. Het zijn steevast de landbouwers die hun grond verliezen.”

“Natuurpunt beschikt over een blijkbaar bodemloze schatkist”

De pijlen werden specifiek op het gemeentebestuur gericht, volgens de landbouwers medeplichtig aan de situatie. “Helemaal geen inspraak, nul, nada is er geweest. Het plan werd op tafel gegooid, het was te nemen of te laten en naar onze mening werd niet eens gevraagd. Lopen we als landbouwer dan zo hard in de weg in Wevelgem? Wat gaan ze binnen hier en 10 jaar dan nog doen? Bomen en takken op het bord leggen in plaats van brood, vlees of melk? Want keer op keer moeten we landbouwgronden opofferen maar we krijgen er niets voor terug. Onze voorstellen om te werken met ruilgronden worden keer op keer afgeschoten.”

Halt toeroepen

De dag en het tijdstip voor de betoging werden niet toevallig gekozen. “Hier en nu komt het schepencollege van Wevelgem bijeen om het dossier goed te keuren. We mogen dit niet laten gebeuren. Mijn kinderen en kleinkinderen zullen niet naar onze begrafenis willen komen als we geen halt toeroepen aan deze politieke alleenheerschappij. Mochten onze beleidsmakers hun wil toch doorduwen, dan stoppen wij onze acties niet. Vandaag Wevelgem, morgen Moorsele en zo kunnen we verder blijven gaan.”

De actie werd bijgestaan en ondersteund door de buurtbewoners die eerder al hun ongenoegen lieten blijken.