Boer Philip creëert boodschap op zijn veld: “Bijna foutloos, de stalmest lag in de weg”

En de boer, hij ploegde voort. Nadat Philip Fleurbaey zijn oogst binnenhaalde, bleef hij zijn veld bewerken aan de autosnelweg in Ieper om een boodschap te verspreiden namens alle boeren. “Bijna foutloos: mijn mesthoop lag in de weg.”

Philip Fleurbaey omschrijft zichzelf als de laatste melkboer van stad Ieper. Zijn uitvalsbasis bevindt zich op Hoeve Zuid-Bellegoed, maar hij heeft ook een akker langs de oprit aan het begin van de autostrade A19 in Ieper. De 52-jarige boer is mee met zijn tijd: hij is erg actief op sociale media, bewerkt zijn landerijen met gps en laat geregeld een eigen drone de lucht in. Deze moderne technieken combineerde hij onlangs voor een stukje creativiteit op zijn akker.

“Ik wou over heel mijn veld van 2,5 hectare een boodschap verspreiden: farmers feed the world”, zegt Philip. “Helaas is de ‘s’ er niet aan geraakt door plaatsgebrek, mijn mesthoop moest nog open gevoerd worden. De bedoeling was dat wie van de Noorderring afslaat en de oprit van de autostrade omhoog rijdt op hun rechterkant de boodschap zou kunnen lezen op het lager gelegen veld. Maar ik vrees dat de woorden te groot zijn. Maar vanuit de lucht is de boodschap leesbaar, dat heb ik zelf al getest met mijn drone.”

Philip creëerde de boodschap op zijn akker naar aanleiding van de problemen in de sector. “De landbouw heeft geen problemen, maar de overheid heeft problemen met de landbouw”, vindt hij. “We moeten als sector meer naar buiten komen met wat we doen. Met mijn actie wil ik onder meer op sociale media sensibiliseren en mensen laten nadenken over wat we doen: de wereld voeden.”

“Men zegt dat er geen voedseltekorten zullen ontstaan, maar ik hoor andere geluiden. Er zijn trouwens heel wat stoppers: bij onze hoeve zullen er van de acht landbouwbedrijven binnen vijf jaar nog twee overblijven. De oorzaken zijn ouderdom, gebrek aan opvolging en stijgende administratieve en mentale druk. Jongeren zien het niet meer zitten om te investeren door de problemen rond vergunningen, stikstof, CO2 en wetgeving. Het wordt te ingewikkeld. Boeren proberen te doen wat ze goed kunnen, namelijk voedsel produceren, maar daarin worden we gekortwiekt en dat is erg jammer.”

De Ieperse landbouwer kreeg al reactie op zijn creatie. “Vooral dat die ‘s’ ontbreekt”, lacht hij. “Dit is voor mij een eerste probeersel, maar in de toekomst is nog veel meer mogelijk. Ik kan zelfs werken met kleurschakeringen door het inzaaien van verschillende gewassen. Denk maar aan de gele bloem van gele mosterd en de paarse bloem van facelia. Deze boodschap blijft nog enkele weken te zien tot de komst van een groenbemester.” (TP)