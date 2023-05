Bloedende hond bevrijd uit schuthok en herenigd met baasje: “Niemand weet hoe het dier er terechtkwam”

“Hij probeerde zich een weg naar buiten te bijten.” Een bloedende jachthond werd zondag ontdekt en bevrijd uit een schuthok in Kortemark. Het dier was sinds zaterdag zoek. Mogelijk bracht de vinder hem naar het schuthok, maar werd nagelaten de verantwoordelijke op te bellen.

Brandweer Westhoek werd zondagnamiddag rond 15.30 uur opgeroepen voor een dier in nood bij het station van Kortemark. Het bleek te gaan om een hond, die gewond was en vastzat in een van de schuthokken tussen de spoorweg en het depot van de gemeentelijke technische dienst. “Niemand weet hoe het dier er terechtkwam”, verklaart Filip Vanhove, sergeant van brandweerpost Kortemark.

Aan de hokken hangen bordjes met een telefoonnummer, dat moet gebeld worden wanneer honden er tijdens het weekend worden geplaatst of weggehaald. “Dat is bij deze hond niet gebeurd: wij verwittigden de verantwoordelijke van de schuthokken en hij was nog niet op de hoogte dat er een dier opgesloten zat”, stelt Vanhove. “Het waren bewoners uit een naburige wijk, die zaterdag overdag en ’s nachts al een hond hoorden blaffen en janken. In de loop van zondag werd duidelijk dat het ging om dit dier.”

In het schuthok werd bloed aangetroffen. “We stelden onder meer verwondingen vast ter hoogte van de kaak en de mond. Mogelijk heeft het dier zichzelf verwond doordat hij zich een weg naar buiten probeerde te bijten in het schuthok. Het gaat om een mannelijke jachthond van het ras Duitse brak.”

De brandweer bracht het dier naar een dierenarts in Torhout. “De hond kreeg er de nodige zorgen en er werd een chip aangetroffen, waardoor de eigenaar is gevonden”, vervolgt Vanhove. “Zijn baasje was hem aan het zoeken en woont in Kortemark, op verschillende kilometers van het schuthok. Het dier bleek sinds zaterdagnamiddag spoorloos. Bij deze een oproep: vind je een verloren hond en breng je het dier naar een schuthok, contacteer dan steeds de verantwoordelijke om onnodig dierenleed te voorkomen.” (TP)