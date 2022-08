Blauwalgen aangetroffen in de achterhaven van Oostende: vissen, varen met sup, kayak of kano en andere recreatieve activiteiten tijdelijk verboden

Er werden blauwalgen aangetroffen in de achterhaven van Oostende.

Hierdoor geldt daar een tijdelijk verbod op het oppompen van water. Ook recreatieve activiteiten zoals vissen en varen met sup, kayak of kano zijn er tijdelijk verboden. De bevoegde instanties volgen de situatie nauwgezet op en nemen preventieve maatregelen om te verhinderen dat de blauwalgenbloei zich verder doorzet.

Door het warme weer zijn de waterlopen momenteel optimaal voor blauwalgenbloei. Na controle van de Vlaamse Milieumaatschappij werden blauwalgen aangetroffen in de achterhaven van Oostende. Blootstelling aan blauwalg (cyanobacteriën) door opname via de mond, huid of inademen houdt gezondheidsrisico’s in zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

Er geldt daarom tijdelijk captatieverbod. Het oppompen van water is dus niet toegelaten. Ook vissen, varen met sup, kayak, kano, … en andere recreatieve activiteiten zijn er tijdelijk verboden. De bevoegde instanties volgen de situatie op de voet en nemen preventieve maatregelen om te verhinderen dat de bloei zich doorzet.