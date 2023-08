Blauwalg aangetroffen in Moerdijkvaart: “We moeten wachten op meer stroming”

In de Moerdijkvaart in Gistel is blauwalg vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Er zit niets anders op dan te wachten tot dit voorbij gaat”, weet schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).

De Moerdijkvaart slingert van aan het kanaal Plassendale-Nieuwpoort op de grens van Snaaskerke en Oudenburg rond Gistel tot op de grens van Moere en Koekelare. Recent stelde de VMM blauwalg vast op twee punten: nabij de Kanaalstraat-Keiweg en langs de Vaartstraat vlak bij de brug over de E40. Blauwalg kan je herkennen aan de groene, roodbruine of bruingroene olieachtige laag op het water, en kan giftig zijn voor mens en dier.

Zwemmen en duiken verboden

“Na de vaststellingen van de VMM hebben wij onmiddellijk via de website en sociale media gecommuniceerd”, zegt Aernoudt. “Onder meer zwemmen en duiken is er strikt verboden, kajakken en hengelen wordt afgeraden. Activiteiten langs de oevers, zoals wandelen of picknicken, vormen geen probleem.” Vorig jaar diende het naburige Jabbeke nog een gespecialiseerde Duitse firma in te schakelen om blauwalg in domein Klein Strand te verwijderen. Zo’n vaart zal het in Gistel niet lopen.

“We kunnen alleen maar wachten tot de blauwalg is verdwenen. Blauwalg vormt zich bij een gebrek aan stroming en een verhoogde watertemperatuur. Spelen ook een rol: de uitspoeling van bemesting afkomstig van de landbouw en het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater afkomstig van oudere woningen.”

Regenval

“Door de recente regenval na een droge periode spoelen meststoffen weg in het water. Gewassen hebben voeding, zon en warmte nodig. In een ideale wereld worden alle landbouwmeststoffen netjes opgenomen. Maar als het na een droge periode regent, spoelen nogal wat meststoffen weg. Vermits het recent meer geregend heeft zal er ook meer stroming komen waardoor het euvel zichzelf zal oplossen.”