Blankenberge op 26 maart opnieuw hoofdlocatie Eneco Clean Beach Cup

Blankenberge wordt de hoofdlocatie voor de veertiende Eneco Clean Beach Cup op zondag 26 maart. Het initiatief wordt dit jaar mee ondersteund door Sea Life, dat deelnemers beloont met een kortingsactie op de ticketprijs. Als kers op de taart wordt tijdens het slotmoment zeehondje Billy vrijgelaten dat al sinds eind januari in Sea Life verblijft. “Ieder jaar spoelen er aan de Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan, en in veel gevallen is plastic mee de oorzaak.”

Naar jaarlijkse gewoonte roepen Belgische en Nederlandse surfclubs vrijwilligers op om de eerste zondag van de lente de stranden schoon te maken tijdens Eneco Clean Beach Cup. De grootste strandschoonmaak van Europa is ondertussen al aan zijn 14de editie toe. In topjaren haalden meer dan 7.500 vrijwilligers op één dag tijd meer dan vijf ton afval op, waaronder het grootste deel plastic.

Educatieve uitstap

“De afvalproblematiek aan de kustlijn blijft helaas brandend actueel dus zolang het nodig is, blijven we opruimen”, zegt bezieler Sven Fransen. Tijdens Eneco Clean Beach Cup combineer je een strandwandeling met een lenteschoonmaak.

“Het is, met alle animatie rondom, gewoon ook een hele fijne en educatieve uitstap met je gezin, vrienden, collega’s, vereniging of sportclub”, klinkt het.

Sea Life

Sea Life zet dit jaar mee de schouders onder het initiatief. Deelnemers krijgen een korting op de ticketprijs. “Naast een dierenpark, is Sea Life ook een opvangcentrum voor gestrande zeehonden, die vaak ziek werden door het plastic afval in de Noordzee.”

“Billy is daar een van. Hij wordt sinds eind januari verzorgd door het SOS Rescue Team van Sea Life. Als hij voldoende hersteld is, wordt hij tijdens het slotmoment opnieuw vrijgelaten”, aldus Sven Fransen.

26 locaties

Je kan op 26 maart je steentje bijdragen op 26 kustlocaties in België en Nederland. Via de website enecocleanbeachcup.eventsite.bekan je aangeven in welke surfclub je het opruimpakket met grijper, emmer of vuilniszak wenst op te halen. De deelnemende clubs strijden om de eerste plaats.

In Blankenberge, dat al eens eerder de hoofdlocatie was, wordt dit jaar extra animatie voorzien voor groot en klein. Studio Brussel brengt live verslag uit, dj’s zorgen voor de nodige ambiance en je kan er leren surfen op de surfsimulator.

Het startschot voor de strandschoonmaak wordt gegeven om 13 uur. Omstreeks 18 uur wordt tijdens het slotmoment het resultaat van de actie bekendgemaakt.