Bite Back voert actie in Brugge voor verbod op dolfinaria

Op de Burg in Brugge voerde dierenrechtenorganisatie Bite Back actie voor een verbod op dolfinaria. Brugge is daarbij niet toevallig gekozen als locatie: het is de stad waar het laatste dolfinarium in Vlaanderen, het Boudewijn Seapark, zich bevindt.

In het kader van de internationale campagne Empty The Tanks voeren dierenrechtenorganisaties op zaterdag 13 mei overal te wereld actie tegen dolfinaria. Voor België werd de actie door dierenrechtenorganisatie Bite Back georganiseerde in Brugge, de plaats waar het laatste dolfinarium van Vlaanderen is gehuisvest. Een veertigtal manifestanten hielden een stil protest op de Burg, het grote plein voor het stadhuis, waarbij borden met onder meer de slogan ‘Empty The Tanks’ werden opgehouden.

“We zeggen niet dat de dolfijnen slecht behandeld of verzorgd worden maar ze ervaren stress en verveling in die veel te fijne bassins”, zegt woordvoerster Anthe Lainé. “Het zijn intelligente, gevoelige dieren die zeker leed ervaren in die situatie.” De manifestanten kijken sterk in de richting van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die al in 2019 liet verstaan te pleiten voor een uitdoofscenario voor het dolfinarium. “Dat zijn mooie woorden maar vier jaar verder is er nog steeds geen echte beslissing gevallen”, klinkt het bij Bite Back.

“Het moet nog afgeklopt worden binnen de regering en gestemd worden maar er komt precies weinig schot in de zaak. De enige juiste beslissing is een verbod op het houden van dolfijnen zoals ook al in Brussel en Wallonië en in veel andere landen bestaat. Zowel Canada, Frankrijk en Noorwegen maakten de afgelopen jaren komaf met het in gevangenschap houden van dolfijnen.” Na de statische actie op de Burg trokken de manifestanten in een protestmars, onder politiebegeleiding, ook nog naar het Boudewijn Seapark zelf om daar hun vraag voor een verbod op dolfinaria kracht bij te zetten.