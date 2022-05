Biodiversiteit ontdekken op Zeekerweten, het eerste burgerwetenschapsfestival aan zee

Met ‘Zeekerweten’ krijgt onze kust haar eerste burgerwetenschapsfestival aan zee. Op zondag 8 mei nodigen het VLIZ en partners iedereen uit op een rijkgevuld programma aan buitenactiviteiten. Doel is het brede publiek technieken aan te leren om kustdieren en –planten beter zichtbaar te maken en zo de wetenschap ook na die dag vooruit te helpen.

Zee, strand, polder, duin. Aantrekkelijke plaatsen met verrassende dieren en planten. Op zondag 8 mei (10-16u) biedt het burgerwetenschapsfestival ‘Zeekerweten’ iedereen de kans om dit bijzondere leven op een verrassende wijze te ontdekken. Gepassioneerde experten delen de nodige trucs en tools. Technieken waarmee iedereen ook na die dag zelf aan de slag kan als volwaardige burgerwetenschapper. Zowel onderzoekers verbonden aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (UGent, INBO, ILVO, VLIZ) nemen deel, als medewerkers van bezoekerscentra en educatieve faciliteiten aan zee (Duinpanne, Duinenhuis, Marien Ecologisch Centrum, Vogelopvangcentrum, Horizon Educatief, Zwin Natuur Park).

“Het wordt een unieke openluchtervaring, vol actie en boeiend onderzoek. Er zijn meer dan dertig activiteiten op 17 locaties verspreid over de kust. En we mobiliseren, samen met onze partners, meer dan tachtig experten om het publiek zo goed mogelijk te kunnen begeleiden”, zegt hoofdorganisator Jan Seys (VLIZ). Er is voor elk wat wils.

Veel activiteiten

Een greep uit het rijke aanbod illustreert hoe allerlei technieken de burgerwetenschapper vandaag meer dan ooit een handje helpen:

In het bezoekerscentrum Duinpanne (Adinkerke) is er o.a. aandacht voor de inzet van wildcams bij het opsporen van nacht-actieve dieren. Je leert er hoe je een dergelijke wildcamera aanschaft, opstelt en bedient, en waarop je dient te letten om maximaal resultaat te boeken.

In de Oostendse Spuikom laat Dokter Snapper je zien hoe je kunt “vissen” met een hengel met daaraan een camera. Zo hoef je de vis niet te kwetsen en krijg je het dier toch te zien.

Aan de Rederskaai (Zeebrugge) ligt de focus op zeewier en zeediertjes die je aantreft op en rond de pontons van de jachthaven. Twee duikers halen levend materiaal naar het oppervlak. Experten van de Strandwerkgroep, de Universiteit Gent en het VLIZ helpen je bij het identificeren.

‘ObsIdentify’ laat je toe om wel 20.000 soorten planten en dieren te herkennen. Deze app wordt in het Zwin Natuur Park gedemonstreerd en op veel andere posten actief ingezet. Hoe je met een andere app de zang van vogels blindelings kunt herkennen, ontdek je in het Zwin en in Duinpanne. Ook het aflezen van kleurringen bij meeuwen en andere vogels – om zo hun levenspad te kunnen nagaan – komt aan bod.

Verder is er nog aandacht voor egels, vleermuizen, de “zorro-muis”, planten en kriebelbeestjes in de duinen, lieveheerbeestjes, de Aziatische hoornaar, leven in duinpoelen en op stranden, plankton, etc.

‘Zeekerweten’ is een initiatief van het VLIZ, Natuurpunt, Scivil, INBO, EOS, Strandwerkgroep, Provincie West-Vlaanderen, Horizon Educatief, MEC, WWF-Rangersclub, VOC, Duinenhuis, UGent, ILVO en de Vlaamse Overheid. Het kadert in het LifeWatch Belgium project.

Sommige activiteiten zijn doorlopend, andere gebonden aan een vast tijdstip. Het volledige programma is te vinden op www.zeekerweten.be.