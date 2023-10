Bijzonder: politieteam in Veurne redt vastzittend egeltje op Werelddierendag

Dat hulpdiensten naast mensen ook een groot hart hebben om dieren te redden bewees een politieteam in Veurne woensdagochtend. Daar bevrijden ze een egeltje dat wellicht al enige tijd vastzat met de kop in een draadafsluiting van een tuin. Dat de redding net op Werelddierendag gebeurde maakt het alleen maar specialer.

Een bewoner van een woning in de Sparrenlaan in een wijk in Veurne belde woensdag kort voor de middag de hulpdiensten op. Hij had gezien hoe een egel vastzat met de kop in een draadafsluiting achteraan zijn tuin. Hoe de egel ook spartelde en probeerde, het arme diertje raakte niet meer los. Omdat egels voornamelijk actief zijn in het schemerdonker was het vermoeden dat het diertje al enkele uren vastzat in de draad vooraleer het opgemerkt werd. De man besloot dan ook om meteen de hulpdiensten te laten afkomen om het diertje ook te laten onderzoeken. Zowel een brandweer als politieteam uit Veurne zakten af.

Verblijf tussen hout

Het was het politieteam dat als eerste ter plaatse was, gewapend met handschoenen. “Onze ploeg was er snel en zag hoe de egel verstrikt zat in de omheining”, vertelt commissaris Jorik Debruyne. “Op vraag van de bewoner zelf werd niet meer gewacht en gaf de eigenaar de toestemming om de draad door te knippen. Zo kon het diertje snel bevrijd worden. De eigenaar vertelde ons dat de egel al langer verblijft tussen het hout aan het tuinhuis. Op het eerste zicht leek het diertje het goed te stellen en daardoor besloten we het meteen terug vrij te laten in zijn habitat.” Dat de redding net gebeurde op Werelddierendag maakte het voor het politieteam een bijzonder redding en herinnering. (JH)