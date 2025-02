Bijna 4.000 koninginnen van Aziatische hoornaar gevangen in voorjaar 2024: veel deelnemers uit West-Vlaanderen

Bij een burgerwetenschapsproject zijn in Vlaanderen in het voorjaar van 2024 bijna 4.000 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. Dat hebben het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vrijdag bekendgemaakt. Ze zoeken nog extra deelnemers voor de tweede fase van het onderzoek, die binnenkort start.

De eerste fase liep tussen 1 maart en eind juni 2024. In totaal vingen 1.227 burgerwetenschappers in zestien weken tijd 3.882 koninginnen. Het doel van INBO en ANB is om te onderzoeken of de vangst het aantal nesten doet afnemen en of de vallen ook andere insecten dan de Aziatische hoornaar vangen. “We zien dat er ook vliegen, muggen, Europese hoornaars, bijen en vlinders in de vallen terechtkomen”, zegt Nicolas Pardon, beleidsadviseur Invasieve Exoten bij Agentschap Natuur en Bos.

Meest deelnemers bij ons

De meeste koninginnen werden gevangen in Oost- en West-Vlaanderen, al komt dat ook omdat er daar meer deelnemers waren. Eind april, begin mei werden de meeste vangsten geregistreerd. Omdat de data van één voorjaar niet voldoende zijn om de nodige inzichten te verwerven, gaat ook dit jaar het onderzoek verder. Iedereen in Vlaanderen die een lenteval heeft, kan zich vanaf 1 maart 2025 registreren via MijnTuinlab.be. Het onderzoek loopt dit jaar tot 31 mei. Vorig jaar werden in Vlaanderen 7.655 nesten gemeld op Vespa-Watch, het Vlaams meldpunt voor de Aziatische hoornaar. De piek lag in november met 2.044 meldingen. “Dat komt door het vallen van de bladeren, waardoor de nesten in die periode veel zichtbaarder worden”, aldus nog Pardon.