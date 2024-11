Bijna 100 extra nesten voor huiszwaluw

In onze regio leven verschillende kolonies huiszwaluwen. Het is voor hen niet evident om een geschikt nest te vinden. Dit jaar stak Regionaal Landschap Leie en Schelde, in samenwerking met enkele lokale besturen, de vogels een vleugeltje toe door 96 kunstzwaluwnesten op te hangen. Inwoners uit Deerlijk, Kuurne, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem en Zwevegem die in de buurt van een bestaande kolonie wonen, kregen een brief in de bus met de vraag om als ‘huiszwaluwgastgezin’ te fungeren. Na screening van dakgoot en gevel werden kunstzwaluwnesten opgehangen. Het project is onderdeel van de biodiversiteitswerking van het Regionaal Landschap Leie en Schelde, in nauwe samenwerking met de betrokken lokale besturen. (GJZ/gf)