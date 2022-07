Big Jump Harelbeke vestigt aandacht op de povere waterkwaliteit: “Gezond water is gezond leven”

Het tweede weekend van juli staat garant voor de Big Jump. Een jaarlijkse, internationale traditie om de de povere waterkwaliteit van rivieren en waterlopen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. In heel Europa springen mensen op dat moment gelijktijdig in rivieren, vijvers en kanalen om de vraag naar proper en gezond (zwem)water kracht bij te zetten.

Op zondag 10 juli kon je van 14 tot 17 uur opnieuw terecht voor de Big Jump ter hoogte van de pontons van de Harelbeekse Kanovereniging aan het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Stad Harelbeke werkte hiervoor samen met GoodPlanet, de Harelbeekse Kanovereniging en de stedelijke MiNaraad.

De Big Jump vond stipt plaats om 15 uur en lokte heel wat volk. Tientallen jongeren en ouderen sprongen samen voor een beter waterklimaat. Voor de gelegenheid voorzag de kanovereniging ook een zomerbar om de dorstigen te lessen bij dit warme weer.

Ook voorzitster Virginie Meesseman van de Kanovereniging staat achter dit project “Proper water is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor het waterleven. Gezond water is gezond leven en daarenboven is het ook voor ons fijn om dieper dan 5 cm in het water te kunnen kijken tijdens het kajakken.”

Werken aan het kanaal

Met de Big Jump wordt de aandacht op de nood aan proper water gevestigd, maar evenzeer aan de recreatie op het kanaal. Er wordt momenteel gewerkt aan een project voor verbreding en verdieping van het kanaal. Omdat grotere schepen over het kanaal varen, moet de doortocht naar de Leie efficiënter worden aangelegd.

“Momenteel is het bij ons nog rustig, maar als het kanaal wordt opengetrokken wordt het een stuk gevaarlijker voor ons om hier recreatief bezig te zijn. Activiteiten zoals vandaag zullen alvast een stuk minder vlot kunnen plaatsvinden, want dan moeten we het water gaan afhuren met heel wat administratieve rompslomp”, besluit Virginie Meesseman.