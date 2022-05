Bezoekers ontdekken hoe ze zelf burgerwetenschap kunnen zijn tijdens ZEEKERWETEN

Met ‘ZEEKERWETEN’ vond zondag het eerste burgerwetenschapsfestival plaats aan zee. Bezoekers konden tijdens heel wat buitenactiviteiten technieken leren om kustdieren en –planten beter zichtbaar te maken en zo de wetenschap ook na die dag vooruit te helpen. In totaal waren er 1200 deelnemers over de ganse kust.

Tijdens het burgerwetenschapsfestival ‘ZEEKERWETEN’ kreeg iedereen de kans om de natuur op een verrassende wijze te ontdekken. Gepassioneerde experten deelden de nodige trucs en tools. Technieken waarmee iedereen ook na die dag zelf aan de slag kan als volwaardige burgerwetenschapper. Zowel onderzoekers verbonden aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen namen deel, als medewerkers van bezoekerscentra en educatieve faciliteiten aan zee.

Met meer dan dertig activiteiten op 17 locaties verspreid over de kust werd het een boeiende dag. In Oostende kon je op een korte afstand van elkaar heel wat dieren ontdekken. Aan het Vuurtorendok kon je samen met Horizon Educatief krabben vangen en kreeg je boeiende uitleg over welke soorten je kan vinden. Aan de Spuikom stond Dokter Snapper klaar om je te laten zien hoe je kunt “vissen” met een hengel met daaraan een camera. Zo hoef je de vis niet te kwetsen en krijg je het dier toch te zien.

Op de Oostelijke Strekdam stond dan weer een medewerker van het ILVO met enkele vissen. De mariene bioloog gaf niet enkel meer toelichting over de vissen, maar legde ook het gebruik van de app ‘ObsIdentify’ uit waarmee je 20.000 soorten planten en dieren kan herkennen. “We kunnen zeker van een succes spreken. Er waren in totaal 1200 deelnemers verspreid over 30 initiatieven. Er was niet overal evenveel volk maar in totaal is het zeker een succes, zeker in concurrentie met Moederdag. Er was ook heel veel enthousiasme. We kregen veel reacties van mensen die zeggen dat ze er echt mee aan de slag gaan”, zegt Jan Seys van het VLIZ.