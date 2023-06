Bezoek de tuin van Arnold Melis tijdens Tuinhierdag

Net op de grens tussen Oostende en Oudenburg treffen we Arnold Melis (66) aan. Sinds zijn pensioen kan hij heel wat tijd besteden aan zijn tuin. Zondag kunnen ook bezoekers genieten van het mooie resultaat.

Het echtpaar Melis kon 25 jaar geleden twee percelen aankopen ter hoogte van de Caelfstraat 8. Hierdoor konden ze over een groot stuk grond beschikken. Aanvankelijk was de tuin een groot grasveld voor de kinderen om in te spelen. Er is zowel een voor- als een achtertuin te bezichtigen. Arnold vertelt: “Ik ben afkomstig uit een landbouwersgezin. Mijn pa was vooruitstrevend, want hij ging in die tijd al hoofdzakelijk ecologisch te werk. Tot de verkaveling aan de Gevaertschool, bewerkte ik zelf een volkstuintje. Nu ik met pensioen ben, kan ik veel tijd besteden aan mijn tuin. Door veel te ruilen met andere tuinliefhebbers heb ik voor een grote diversiteit gezorgd. Sinds een viertal jaar ben ik ook lid geworden van Tuinhier. Op die manier kom je nog meer te weten en kun je ook volop stekjes ruilen met elkaar.”

Benaming

In de voortuin vind je onder meer een amandelboom en een picknicktafel in de schaduw van een kersenboom. Aan de inkom is de voormalige haag noodgedwongen weggenomen wegens ongedierte, en vervangen door een fontein. En toeval of niet… vooraan tref je ook een toverhazelaar aan. De Latijnse benaming is hamamelis en de soort is Arnold. Duidelijk een verwijzing naar de eigenaar. Deze plant kleurt tijdens de herfst mooi geel. In de siertuin achter het huis vormen bessenstruiken en fruitbomen het decoratieve element en zorgen voor een harmonisch natuurlijk evenwicht. Je vindt er ook een variëteit aan kruiden die zijn vrouw An volop in de keuken gebruikt: tijm, olijvenkruid, kerrie… Je botst er ook op de paarse echinacea, valeriaan… Verscholen achter de pergola – waar een tweede tuintafel en stoelen zijn geplaatst tijdens de coronaperiode bevinden zich de kippenrennen. De Izegemse koekoek, Spaanse Witwangen, Marans kippen… kakelen er lustig op los. Helemaal achteraan kweekt Arnold ook aardappelen, tomaten, pompoenen, sla… En wist je trouwens dat er in het tuinjargon ook tweedehandsgroenten bestaan? We zagen een aantal venkels net boven de grond piepen. Blijkbaar zijn deze groeten een stuk kleiner, maar is de smaak toch intenser.

Fietstocht

Is jouw belangstelling intussen gewekt? Neem dan deel aan de B-loeiende tuinhierdag. Voor de papa’s is er een klein geschenkje voorzien. We willen nog even meegeven dat de fietstocht ongeveer 15 km behelst en in elke tuin is een toiletgelegenheid voorzien. Wil je graag een overzicht van alle deelnemende tuinen? Surf dan snel naar de website www.tuinhier.be (CWO)