Bewoners nemen afscheid van de ruim honderd beuken in de Zwevegemse Milanendreef

Zowat 200 buurtbewoners namen zondagnamiddag afscheid van de ruim honderd beuken die moeten gekapt worden in de 500 meter lange Kapel Milanendreef in Zwevegem.

Begin dit jaar werd duidelijk dat de bomen in de Kapel Milanendreef in Zwevegem in zeer slechte staat verkeren. Het gaat over meer dan honderd beuken in de ruim 500 meter lange Kapel Milanendreef. De bomen kappen blijkt de enige oplossing te zijn. Deze kap was reeds voorzien in de vorige winter, maar door de aanwezigheid van een vleermuizenpopulatie werd het rooien uitgesteld tot dit najaar. Ondertussen werden wel bepaalde snoeiwerken uitgevoerd in functie van de veiligheid.

Nu de bomen binnenkort zullen gekapt worden, dachten enkele bewoners dat het een goed idee zou zijn om nog met een feestje afscheid te nemen van de bomen, die in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden aangeplant.

Eén van die initiatiefnemers is Inge Vercaemst. “Als kind hebben we hier vroeger leuke tijden beleefd. De dreef was een ideale speelruimte en de jongens voetbalden hier graag. We wilden met deze bijeenkomst nog eens die herinneringen ophalen.”

Bedevaarten

Maar de dreef is meer dan jeugdherinneringen. “Velen noemen de Kapel Milanendreef het mooiste stukje van Zwevegem. In de meimaand vormde ze vaak het decor voor de bedevaarten naar de Kapel Milanen. Ook kwamen af en toe pasgehuwde koppeltjes hier hun huwelijksfoto’s nemen”, aldus Inge Vercaemst.

Ook Norbert Vandeputte, die al 60 jaar in de dreef woont, was op het feestje aanwezig. Hij herinnerde zich vooral de barbecues die men destijds met de buren in de dreef organiseerde. “Dit waren leuke gelegenheden, maar met het toenemen van het aantal inwoners, of een aantal die verhuisden, zijn we daarmee gestopt.”

Even kwam die sfeer van destijds nog even terug op het feestje waar bij een hapje en een drankje heel wat herinneringen werden opgehaald. Al spraken we ook met een koppel die pas drie jaar in de buurt woont en deze gelegenheid aangreep om wat te integreren. (GVZ)