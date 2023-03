Bewoners Groenestraat uiten bezorgdheid om katerbos

Op 1 maart heeft de gemeente Wevelgem een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een nieuw bos nabij de Groenestraat. Buurtbewoners willen nog een openbaar onderzoek laten instellen, maar door de korte tijdsspanne van de procedure lijkt dat niet haalbaar. “Mijn deur blijft openstaan voor overleg”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Een Wevelgemse gemeenteraad met publiek, dat was een tijd geleden, hoewel de raad nog steeds een openbaar gebeuren is. Het publiek bestond uit bewoners van de Groenestraat, die zich bezorgd toonden over de aankoop door Natuurpunt van een stuk grond tussen hun eigendom en de Leie. Daar komt met steun van de gemeente het 8,5 hectare groot Katerbos.

Bezorgdheid om katerbos

Bij monde van N-VA raadslid Hendrik Vanhaverbeke wilden ze weten of er al een vergunning aangevraagd was voor de aanleg van een bos, of er al adviezen door departement Landbouw of Agentschap Natuur en Bos beschikbaar zijn en of er een openbaar onderzoek zal ingericht worden.

“De vergunning werd aangevraagd op 1 maart”, aldus schepen van milieu Stijn Tant (CD&V). “De procedure voor de aanleg van een bos verloopt zeer snel. De betreffende departementen hebben 20 dagen de tijd om hun advies te formuleren, de uiteindelijke beslissing door het college moet gebeuren binnen de 30 dagen na aanvraag. Het instellen van een openbaar onderzoek in die korte tijdspanne is niet realiseerbaar.”

“De buurt heeft recht op informatie tussen de 20e en 30e dag”, drong raadslid Vanhaverbeke aan. “Wat is er nog mogelijk? Er komt een bos in hun tuin bij manier van spreken. Een overleg is toch het minste wat we kunnen doen voor de buurt zodat die nog eventueel stappen kan ondernemen”. “Mijn deur staat open”, besloot burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) de discussie. “Ik ben steeds bereid hun bezorgdheden te aanhoren en te overleggen.”

De autovloot van de gemeente Wevelgem wordt steeds duurzamer, stelt schepen Stijn Tant (CD&V). © SL

Groene wagens

De raad besloot tot de aankoop van een nieuwe elektrische bestelwagen voor de cel Vrije Tijd. “Iedere nieuwe wagen die we aankopen is duurzaam”, zegt schepen van milieu Stijn Tant. “De gemeente beschikt reeds over veertien CNG-wagens en vijf elektrische voertuigen, wat de CO²-uitstoot van het wagenpark fors drukt. De nieuwe bestelwagen voor de cel Vrije Tijd is het twintigste groene voertuig in de vloot. Het volledige wagenpark van de gemeente telt 48 wagens, bestel- en, vrachtwagens. Bijna de helft daarvan zal duurzaam zijn.” (SL)

De gemeente beschikt over drie cambiowagens die ze deelt met de inwoners, aanvraag en procedure kan je vinden op wevelgem.be/autodelen.