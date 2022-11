Bewakingszone in West-Vlaamse Heuvelland na ontdekking vogelgriep in Noord-Frankrijk

In het Noord-Franse Le Doulieu is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een commercieel pluimveebedrijf. Rond de haard wordt een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld, waarvan een deel in ons land ligt, meldt het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

In de bewakingszone, die de gemeente Heuvelland in West-Vlaanderen treft, gelden strenge bioveiligheidsmaatregelen. Het FAVV dringt er bij pluimveehouders op aan een dierenarts te raadplegen als symptomen worden vastgesteld bij pluimvee of vogels.

Alle houders van pluimvee worden er ook aan herinnerd dat het vogelgriepvirus onder wilde vogels sterk circuleert. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels in de afgelopen weken blijft hoog. Het risico dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet door contact met wilde vogels, blijft dan ook groot.

Particuliere houders krijgen ook de raad om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen, zelfs nu dat niet meer verplicht is. De dieren voederen moet sowieso wel nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

De vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit virus ook schadelijk is voor de mens.