Beuken aan Kapel Milanendreef tegen de vlakte

De ruim 100 beuken in de Kapel Milanendreef in Zwevegem gingen tegen de vlakte. Ze zullen rond de jaarwisseling vervangen worden door 128 lindebomen.

Het is al enkele jaren geweten dat de beuken in de Kapel Milanendreef niet in goede toestand verkeren. Een onderzoek wees uit dat ze niet meer te redden zijn en uit veiligheidsredenen best gekapt worden. Die kap was voorzien om vorig jaar te gebeuren, maar omdat gedacht werd dat er vleermuizen in de bomen woonden, diende eerst een onderzoek te gebeuren.

“De vrees dat er zich vleermuizen in de bomen nestelen is ongegrond. Er werd een onderzoek gedaan en daarbij werden heel weinig vleermuizen gezien. Deze die we dan nog opmerkten waren van een soort dat eerder in gebouwen te vinden is en zeker niet in de bomen zal wonen”, zegt Rutger Davidts, diensthoofd Groen.

Nu het vleermuizenprobleem uitgeklaard is, kon men met het rooien van de bomen starten. Dinsdag werd gestart met de grote middelen.

Lindebomen

Met enkele kettingzagen werd een snede gegeven in de bomen. Een kraan gaf daarna een tikje, waardoor de boom tegen de vlakte ging. Nu de oude rotte beuken verwijderd zijn, zal er ook nog een oude waterleiding die midden de dreef loopt, weggehaald worden. Ook de grond zal bewerkt worden vooraleer de aanplant van de nieuwe bomen kan starten.

Naast het vellen van de bomen, zullen ook de struiken in de dreef verwijderd worden. “Tegen de jaarwisseling willen we starten met de aanplant van de nieuwe bomen. Dit zullen 128 bomen ‘Tilia Tomentosa Brabant’ zijn, wellicht beter gekend als zilverlindes. Dit zijn bomen die goed gedijen in zware grond en niet gevoelig zijn aan ‘schorsbrand’”, aldus Rutger Davidts.

Eens die bomen aangeplant zijn zal men ook kijken om nog wat lage hagen te planten zodat er geen auto’s of andere vervoermiddelen meer in de dreef kunnen rijden. “Ook kijken we om bepaalde stukken langs de dreef te ontharden en te vergroenen. Dit is evenwel een dossier dat nog in de prille startfase zit en verder met de buurtbewoners zal besproken worden.” (GJZ)