Beter bermbeheer in Ardooie

Veerle Dejaeghere, gemeenteraadslid voor Samenplus – Groen, heeft na vijf jaar aandringen in de gemeenteraad naar eigen zeggen eindekijk voldoening gekregen in haar strijd en streven voor een beter ecologisch wegbermbeheer in de gemeente. De gemeente gaat in op haar vraag om vanaf dit jaar het maaisel dat op de wegbermen afgereden werd, systematisch weg te nemen.

‘In de gemeenteraad drong ik er reeds lang op aan om dit te doen. Het maaisel van de bermen wordt voortaan overal in de gemeente opgeraapt. Dit is goed voor het behoud en het herstel van een soortenrijke en bloemenrijke wegberm’ aldus het raadslid. Ook de vlinders zullen met deze kansen voor bloemenrijkere bermen in hun nopjes zijn. (JM)