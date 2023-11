Bestel gratis vijf bomen via de gemeente Houthulst

Tot en met 15 december kunnen de inwoners van Houthulst gratis vijf bomen bestellen bij de gemeente en die later ophalen.

“Deze actie past in het lokaal energie- en klimaatplan dat vooropstelt tegen 2030 een boom per inwoner te planten”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme.

Vorig jaar werd al zo’n actie gevoerd en die was een groot succes. “Vorig jaar kon men één boom per gezin krijgen, en we merkten dat mensen ook op naam van hun kinderen een boom bestelden. De vraag was dus heel groot, en daarom geven we dit jaar iedereen de kans om vijf bomen ineens te bestellen”, vertelt schepen Olivia Masselin. “Bomen helpen de lucht die we inademen te zuiveren, ze filteren het water dat we drinken, en ze bieden leefruimte voor dieren. Bomen voorkomen overstromingen en erosie, en helpen de bodem te vullen met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw. Zeker in deze omgeving is het belangrijk dat bomen heel wat water onttrekken.”

“De bestelde bomen kunnen worden afgehaald op de Vrijetijdscampus. Een aanhangwagen hoef je niet te voorzien, want de jonge boompjes zijn ongeveer een duim dik.”

Twaalf soorten

“Je kunt kiezen uit witte els, zwarte els, es, zomereik, tamme kastanje, kerselaar, lijsterbes, beuk, haagbeuk, hazelaar, sleedoorn en meidoorn. Op de website staan foto’s van alle bomen, en als je erop klikt, krijg je meer uitleg over hoe groot de boom wordt, welke plaats hij nodig heeft, hoe je hem moet planten, en zo meer. Zo kun je een goed overwogen keuze maken en dan via het internet bestellen. Je kunt je bestelling ook doorgeven via 051 46 07 31. Voor het afhalen van de bomen krijg je een mail met dag en datum”, besluit Masselin.

(ACK)