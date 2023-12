Besmetting met vogelgriep in Alveringem

In een kalkoenenbedrijf in het West-Vlaamse Alveringem is een besmetting met vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het Voedselagentschap (FAVV). Het pluimvee in het bedrijf wordt geruimd.

Het gaat al om de derde besmetting met vogelgriep van het type H5 deze winter. Op 9 december werd een afschermplicht voor pluimvee van professionele houders en hobbyhouders ingevoerd.

Het FAVV raadt particuliere houders bovendien sterk aan om hun ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen en drenken moet verplicht binnen gebeuren.

Lees ook…

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Diksmuide: dit keer in buurbedrijf – KW.be

Vogelgriep vastgesteld in pluimveebedrijf in Diksmuide – KW.be