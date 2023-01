Bergelen krijgt 2 hectare extra bos

Het provinciedomein Bergelen is een groenpool in het stedelijk gebied Wevelgem-Kortrijk. In het natuurgebied zal in totaal twee hectare nieuw bos aangeplant worden: 1,2 hectare werd al aangeplant en op 25 januari wordt het resterende stuk van 0,8 hectare of 8.000 vierkante meter aangeplant. Het perceel bevindt zich ten zuiden van Bergelenput, ter hoogte van de straat Bergelen.

Voor 6.000 van die 8.000 vierkante meter wordt de QD-methode toegepast, waarbij bomen en struiken als eilandjes worden aangeplant. Enkel 15 procent van de oppervlakte wordt op die wijze beplant, de overige 85 procent blijft ongemoeid. Dit biedt voordelen voor de natuur, aldus de provincie: meer ruimte zorgt voor meer biodiversiteit. Deze methode geeft evenveel kans op de ontwikkeling van een kwaliteitsvol bos, maar met minder werk.

De overige 2.000 vierkante meter krijgt een traditionele beplanting. In totaal gaat het om zo’n 2.265 planten, waaronder eik, beuk en struiken zoals meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, aalbes, inlandse vogelkers en hazelaar.

Er staat meer op stapel in het provinciedomein Bergelen. De aantrekkingskracht van dit domein is doorheen de jaren fors toegenomen en daarom ging de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. In dat kader werd onlangs zes hectare bijkomende grond aangekocht. Ook zijn er plannen om het natuureducatief centrum, NEC De Rand, te vernieuwen.