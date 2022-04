Berberaap Cheetah vindt nieuwe thuis in De Zonnegloed

Berberaap Cheetah werd in Antwerpen door een vrouw illegaal op een appartement gehouden. Het dier wordt nu opgevangen in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. De vzw vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen.

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren biedt onderdak aan 400 dieren van ongeveer 140 soorten. Heel wat verwaarloosde dieren kregen er een nieuwe thuis en een beter leven. “Berberaap Cheetah werd in het Antwerpse door een vrouw illegaal op een appartement gehouden.

Paniek

Toen het dier ontsnapte uit zijn kooi en op het balkon ging zitten, werd het door verschillende buurtbewoners opgemerkt. Er brak lichte paniek uit en de politie werd verwittigd. Na onderzoek bleek dat de vrouw geen officiële papieren had voor het dier. Iets waarvan ze zelf bewust was, want ze verhuisde het dier snel naar een andere locatie. Daar vond de politie na een huiszoekingsbevel het dier opgesloten in een kleine kooi”, vertelt Karel Ackaert, zaakvoerder De Zonnegloed.

Na de reddingsactie werd Cheetah naar De Zonnegloed gebracht. “Hij zal eerst een tijd in quarantaine verblijven om hem goed te kunnen opvolgen en te zien of hij medisch in orde is. Daarna zal het proces gestart worden om hem met onze andere berberapen samen te voegen.”