Bellegembos breidt met 2 hectare uit dankzij grondaankoop door stad

Stad Kortrijk krijgt de kans om twee percelen met bestemming bosgebied, grenzend aan het Bellegembos, te verwerven. Deze uitbreiding van iets meer dan 2 hectare past binnen de ambitie van de stad om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren.

Grote soortenrijkdom

Bellegembos behoort tot één van de meest waardevolle bossen in West-Vlaanderen. Ondanks de geïsoleerde ligging bevat dit bos een grote soortenrijkdom en omvangrijke populaties van oude bosplanten met onder andere Boszegge, Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Wilde hyacint. De grote soortenrijkdom is te wijten aan het sterke reliëf in het bos: hoogteverschillen van 20 tot 40 meter op hoogstens 200 meter afstand zorgen voor grote verschillen in vochtigheid, met als gevolg een opeenvolging van diverse bos- en ondergroeitypes.

“Met deze grondaankoop realiseren we opnieuw meer natuur en bos in Kortrijk. Ik ben de eigenaars dankbaar voor hun medewerking om zo één van de waardevolste bossen in onze provincie uit te breiden. Ik kijk al uit naar de beplanting er van in november 2024”, aldus Bert Herrewyn, schepen van schepen van Natuur, Klimaat en biodiversiteit.

2 hectare extra bebossing

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal de stad twee percelen verwerven met een totale oppervlakte van 20.820 m². Deze percelen vormen een interessant stuk grond gezien het mooi aansluit bij het bestaand Bellegembos en deel uitmaakt van het valleigebied van de Bosbeek. Strikt genomen zijn de percelen aangeduid als historisch permanent grasland, maar het is de wens van de stad om de gronden (grotendeels) te bebossen, zoals de situatie vroeger was (minstens van 1840 tot WOII). Centraal in het aan te kopen stuk grond ligt een mooie poel. Deze poel wordt uiteraard behouden en door middel van slibruiming opgewaardeerd.

“Nog geen 3% van het grondgebied in Kortrijk is bebost, slechts 1% is natuurgebied. Bij het begin van de legislatuur hebben we de ambitie uitgesproken om 100 hectare extra natuur en bos te creëren. Met de aankoop van deze 2 hectare wordt de cluster Bellegembos-Arghendaelbos 31 hectare groot. Samen met Natuurpunt en de landbouworganisaties werken we intussen verder aan het plan voor de open ruimte tussen Kortrijk en Zwevegem”, zegt Wout Maddens, schepen van Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing.