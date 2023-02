Beisbroekbos breidt fors uit dankzij grote plantacties

Een 400-tal leden van de Brugse Scouts hebben zaterdag op 1,4 hectare vrijgekomen akkers ter hoogte van het kruispunt van de Doornstraat met de Beisbroekdreef 2.000 bomen aangeplant.

Op 18 maart komt er ook een geboortebos (1,2 ha) en dit najaar wordt een boomgaard (2,3 ha) aangelegd en worden er tijdens diverse plantacties nog zo’n 20.000 tot 25.000 bomen aangeplant.

Het Beisbroekbos wordt op die manier met 24 hectare uitgebreid tot 123 hectare. Die forse aangroei van het Beisbroekbos wordt mogelijk gemaakt door de overeenkomst die schepen van Financiën, Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem in 2020 kon bereiken met boer Declercq, die ondertussen vrijwel alle gronden heeft vrijgegeven.

Evident om dit te herhalen

Joppe Massant, districtscommissaris Scouts en Gidsen District ’t Brugse Vrije, was meteen te vinden voor deze plantactie. “We doen dit omdat we het als scouts belangrijk vinden om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Langs de andere kant willen we onze leden voeling met de natuur bijbrengen, alsook het belang van bomen op ons leefmilieu. Eerder deden we al een gelijkaardige versie in Merkenveld. Door het enthousiasme en de grote opkomst van de vele scoutsgroepen leek het ons evident om dit te herhalen, deze keer met meer bomen en binnen Brugge zelf!”

Bedrijven, zorginstellingen, scholen en verenigingen die willen deelnemen aan een plantactie kunnen een mailtje sturen naar openbaardomein@brugge.be. (CGRA)