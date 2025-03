Beheerwerken in natuurgebied De Bonte Os

Een groepje enthousiastelingen van Natuurpunt Gaverstreke voerde beheerwerken uit in De Bonte Os. Het unieke natuurgebied van zowat tien hectare tussen de wijk Belgiek en het centrum van Deerlijk omvat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een stuk ruigte en enkele meersen in de vallei van de Wijmelbeek. “We herstelden enkele dammetjes om het waterpeil intact te houden”, stelt conservator Wim Steelandt. “Aan de poeltjes deden we ook aan wilgenopslag. Dat werk is nodig, want anders wordt alles overwoekerd door de wilgen. We hebben ook plannen om de oude koestal om te bouwen tot een biodiversiteitshuisje. Mensen met ietwat groene handen die willen meehelpen tijdens de verschillende activiteiten van Natuurpunt Gaverstreke, mogen zich altijd melden.” (DRD/foto DRD)