Beerst investeert in vergroeningsproject: “Van voetbalveld werd een groene oase gemaakt”

In Beerst werd het heringerichte speelplein in de Ommegangstraat geopend. Het plein werd volledig getransformeerd, met natuurlijke speelelementen en vooral heel veel extra groen.

“Dit vergroeningsproject is ontstaan door een samenwerking van het stadsbestuur van Diksmuide, het gemeentelijke basisonderwijs Klavertje Vier en het Regionaal Landschap Westhoek”, vertelt schepen Martin Obin (CD&V). “Het Regionaal Landschap Westhoek is al in meer dan twintig projecten vaste partner om in het uitgestrekte landelijke gebied van Diksmuide te investeren in groen. Ook hier konden we op de deskundige hulp van het Regionaal Landschap rekenen.”

Fruitbomen en bloemen

Er is heel wat veranderd op het plein. “De open grasvlakte die enkel als voetbalveld werd gebruikt, is herschapen en heringericht tot een plein waar tal van duurzaamheidsinitiatieven hun plek vonden. Er werd heel wat groen aangeplant om de privacy van de nieuwe wijk te optimaliseren, rekening houdend met het zicht op de open vlakte. Naast een wadi, die kansen biedt om het water van deze omgeving te laten infiltreren, werd er een speelheuvel aangelegd waar de kinderen van de gemeentelijke basisschool tijdens de speeltijden naar hartenlust kunnen ravotten. Er zijn ook tal van fruitbomen aangeplant waar kinderen het groeien van het fruit zullen kunnen volgen. We lieten eveneens bloemzones zaaien zodat de bijtjes zich comfortabel voelen. Daarbij is er nog altijd voldoende ruimte overgebleven om te kunnen voetballen.”

Het project is nog niet volledig af. “We zullen nog boomstammen plaatsen als zit- en speelobjecten. Er komen eveneens nog picknickbanken en een verbindingspad naar de achterliggende wijk, de school en het ontmoetingscentrum, waarbij er ook nieuwe netten of ballenvangers worden geplaatst achter het voetbalveld”, aldus schepen Obin. “De reeds uitgevoerde werken werden tijdens de winterperiode uitgevoerd. In totaal werden 200 meter houtkant, 13 hoogstammige bomen en verschillende bessenstruiken aangeplant. De kostprijs bedraagt 13.000 euro, waarvan de helft betaald wordt door de stad en de andere helft door Regionaal Landschap Westhoek. Eenzelfde verdeelsleutel zal gehandhaafd worden voord de nazorg en eventuele inboet. Ook de parking wordt nog verruimd.”

Klimaatpact

Dit vergroeningsproject is onderdeel van het Lokaal Energie en Klimaatpact waarin Diksmuide tot doelstelling heeft om tegen 2030 onder andere 16.000 extra bomen, 8.000 meter extra haag of geveltuinbeplanting en 16 extra natuurgroenperken van 10 vierkante meter aan te planten. “Intussen staat de teller al op 4.533 bomen, 2.378 meter hagen en vijf extra natuurgroenperken”, besluit schepen Obin. (ACK)