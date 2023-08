Beernem maakt 10.000 euro vrij voor verdelging Aziatische hoornaar: “Niet langer op kosten van de burger”

Hoeft het nog gezegd: de Aziatische hoornaar is aan een serieuze opmars bezig. De wespensoort uit China die sinds 2017 ook in Vlaanderen voorkomt en een bedreiging vormt voor de inheemse bijen en de biodiversiteit, wordt ook in onze streken steeds meer gesignaleerd.

De verantwoordelijkheid voor het opsporen en verdelgen van de Aziatische hoornaar ligt in Vlaanderen bij het Vlaamse Bijeninstituut (VBI) dat hiervoor een budget krijgt van de gemeenten en de provincie. “Op het terrein zijn het evenwel de gemeenten die in de eerste lijn zitten: ze moeten hun inwoners informeren hoe ze de exotische wesp kunnen herkennen en wat ze moeten doen indien ze een nest ontdekken”, zegt schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen). In sommige gevallen doen gemeenten zelfs een beroep op burgers om zelf vallen uit te zetten.

Niet langer op eigen kosten

“Maar het grote pijnpunt is dat burgers zelf moeten betalen voor het verwijderen van de nesten door tussenkomst van de lokale brandweer of specialisten”, verduidelijkt schepen Vanassche. Op Vlaams niveau is er hiervoor geen regeling tot terugbetaling voorzien. En dat kan de burger al snel enkele tientallen euro’s kosten.

Daarom heeft het Beernems schepencollege onder impuls van schepen Vanassche nu beslist om 10.000 euro uit te trekken voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. “Dat betekent dat de gemeente zelf alle kosten voor het verwijderen van de nesten op zich neemt en dat de burger hiervoor niks moet betalen”, verduidelijkt Vanassche.

En vanuit een andere hoek komt er ook goed nieuws: samen met de West-Vlaamse regionale landschappen engageert de provincie zich om alles wat te maken heeft met de communicatie, het opsporen en vernietigen van de Aziatische hoornaar op bovenlokaal vlak te coördineren.