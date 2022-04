Bedrijven schenken bijenhotel aan Langemark

De bedrijven TWS Projects en JCSnation schenken een bijenhotel aan de gemeente. Het hotel komt in het vijverpark in Langemark te staan.

TWS Projects realiseert maatschappelijk verantwoorde projecten. Eén van die projecten is de minibus voor zorgcampus Langemark-Poelkapelle die sinds november ’21 door de straten van Langemark-Poelkapelle rijdt. TWS Projects maakte 40 lokale bedrijven en handelaars warm om de minibus mee te financieren.

Om de handelaars te bedanken voor hun engagement werd een bijenhotel verloot. Joke Vanlerberghe van JCSnation kwam als winnaar uit de bus en besloot prompt om het hotel aan de gemeente te schenken.

Vijverpark

Het bijenhotel komt in het vijverpark in Langemark te staan op de plaats waar nu nog een insectentoren staat, een schenking van Natuurpunt en Go! BS Ter Berken. Na 10 jaar dienst is deze dringend aan vervanging toe.

(PC)