Bebloemingscomité vraagt licht in donkere dagen

Het Bebloemingscomité Westrozebeke plaatste kerstbomen met verlichting ter hoogte van de kerk en roept inwoners op om ook het nodige licht te voorzien in deze donkere dagen. “We hebben met het Bebloemingscomité gezorgd voor kerstbomen ter hoogte van de kerk”, legt Josiane Lowie van het Bebloemingscomité uit. “We hebben ze ook voorzien van lichtjes. Daarnaast roepen we de inwoners ook op om in deze donkerste dagen mee te zorgen voor een sfeer van licht en warmte in de periode van vrijdag 23 december tot en met maandag 2 januari. Meer dan ooit hebben we nood aan licht, warmte en gezelligheid. We kunnen daar samen iets aan doen door wat sfeer te brengen. We nodigen bewoners dan ook uit om een lichtje te voorzien. Je kunt een lantaarntje op je dorpel plaatsen, of een lichtje voor het raam… We verdelen onze oproep alvast in alle bussen in de kern.” (BCH/foto JCR)