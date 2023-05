Bart (45) zet zich in voor Sea Life nadat hij zeehondje redt van verstikkingsdood: “Zonder hem leefde het dier niet meer”

Bart V. (45) is maandag gestart met een heuse opdracht. Elke werkdag loopt hij van zijn thuis in Veurne, tot aan het politiecommissariaat, telkens voor en na zijn shift en samen goed voor 36 kilometer. Dat doet hij om geld in te zamelen voor Sea Life Blankenberge. “Die mensen kunnen elke extra eurocent gebruiken, want ze worden niet gesubsidieerd”, zegt Bart.



Sea Life Blankenberge kreeg op 14 april een noodoproep van de lokale politie. Een zeehond was er verstrikt geraakt in een visnet ter hoogte van het Epernayplein in Middelkerke. Bart slaagde er tijdens zijn dienst, samen met zijn collega, in om het dier uit zijn benarde positie te helpen en redde daardoor vermoedelijk het leven van de zeehond. Het dier werd dan ook toepasselijk genoemd naar zijn dochter Zytha.

Leven gered

Enkele dagen later ging Bart Sea Life bezoeken. Daar raakte hij aan de praat met algemeen directeur Steve Vermote. “Zonder het ingrijpen van Bart had het dier het niet gered”, weet Vermote. “Er waren immers duidelijk sporen te zien aan de nek van het dier die duidelijk maakten dat het net zijn ademhaling blokkeerde.”

Bart redde het leven van een zeehond.

Volgens de algemeen directeur kost het gemiddeld 5.500 euro om een zeehond op te vangen. Dat gaat dan om dierenartskosten, maar ook om het verblijf – een zeehond blijft ongeveer twee maanden in het dierenhospitaal van Sea Life. De steun van adoptieouders – die een bedrag van 500 euro betalen als tussenkomst in de kosten – is dan ook erg belangrijk. “Zeker omdat we op geen enkele manier subsidies ontvangen”, duidt Vermote.

Crowdfunding

Reden genoeg om in de bres te springen voor de zeehonden van Sea Life, vond Bart. “Ik heb dus een soort van crowdfunding opgezet waarbij ik twee weken lang en dat nog tot en met 22 mei, dagelijks 36 kilometer zal lopen van mijn huis in Veurne tot aan het politiecommissariaat, en terug”, vertelt Bart. “Ik laat me daarvoor sponsoren door lokale handelaars en vrienden. Het is een must, want de mensen van Sea Life leveren schitterend werk. Ik ben die dag erg onder de indruk geraakt van het hele gebeuren en prijs die mensen de hemel in.”

(lees verder onder de foto)

De zeehond raakte verstrikt in een net.

De prestaties van Bart krijgen de toepasselijke naam Zytha Run. “Vernoemd naar het zeehondje dat ik die dag met mijn collega heb gered. Ik was zo verbaasd dat die mensen zich belangeloos inzetten, dat ik besloot om iets te doen. Elke bijdrage, groot of klein, gaat dan ook rechtstreeks naar Sea Life ter ondersteuning. Het zal hoe dan ook een verschil maken voor de dieren”, aldus Bart.

Vrijlating in zicht

Ondertussen is Zytha aan de beterhand en komt de vrijlating in zicht. “Als alles goed gaat, dan voorzien we om Zytha vrij te laten op 31 mei in de namiddag. Symbolisch op dezelfde plaats als waar Zytha werd gevonden. Dit jaar hebben we al meer dan tien zeehondjes opgevangen in ons zeehondenhospitaal”, laat Jonathan Meul, hoofd dierenzorg, nog weten.