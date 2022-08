Barricade moet treurbeuk op Rollegemplaats beschermen

De grote treurbeuk op Rollegemplaats is een vertrouwd herkenningspunt voor de inwoners van Rollegem. Jammer genoeg toont de boom de laatste tijd tekenen van achteruitgang doordat voertuigen over de wortels rijden of parkeren. Om dat te vermijden, is nu een barricade aangelegd rond de stam. De volgende maanden volgen nog ingrepen aan de bodem zodat de boom opnieuw kan floreren.

Hoewel de grote groene treurbeuk op Rollegemplaats zeker niet stervende is, vertoonde de boom de laatste tijd wel meerdere takken met dorre bladeren, signalen dat het niet zo goed gaat met de groene reus die de Tweede Wereldoorlog overleefde. Oorzaak zijn voertuigen die onder de boom rijden en parkeren, o.a. tijdens een bezoek aan het OC of tijdens de opbouw en afbraak van evenementen. Daardoor is de grond rond de boom aangedrukt en kunnen de wortels minder vocht en zuurstof opnemen. De groendienst heeft nu een barricade aangelegd rond de boom ter grootte van de kruin.

Ook speelelement

“Het was de Rollegemse Gemeenschapsraad die de toestand van de boom aankaartte”, zegt Stephanie Demeyer, schepen van groenonderhoud. “Door voertuigen uit de zone onder de boom te weren, willen we verdere verdichting van de bodem voorkomen. In het najaar gaan we dan de bodem doorbreken door die te ploffen met luchtdruk. Hierdoor kunnen zuurstof en water de haarwortels opnieuw gemakkelijker bereiken. In het voorjaar herhalen we dit nog eens en voegen we ook meststoffen toe. Het hout voor de barricade komt van bomen die tijdens de stormen van februari zijn gesneuveld in het Magdalenapark. De constructie is ook een leuk speelelement voor kinderen.”