Baggerwerken in havengeul Blankenberge zijn gestart

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is gestart met baggerwerken in de havengeul van de Blankenbergse jachthaven, die opnieuw verzandde als gevolg van het stormachtige weer van de afgelopen weken. Een gespecialiseerde firma moet de havengeul terug volledig bevaarbaar maken voor de pleziervaart.

De vaargeul van Blankenberge is erg onderhevig aan verzanding. Later dit jaar start de bouw van de westelijke strekdam, een constructie van 600 meter in zee die de haven van Blankenberge beter tegen de verzanding moet beschermen. Midden januari bleek dat vooral de westelijke kant van de vaargeul naar de jachthaven opnieuw was verzand, een gevolg van recente stormen.

Vier weken

Varen bleef mogelijk, maar de doorgang voor schepen was erg versmald. Bij de nieuwe baggerwerken die volgende week van start gaan, zal 40.000 kubieke meter zand verplaatst worden. Het verwijderde zand wordt daarna opgespoten aan het strand ten oosten van de vaargeul. De baggerwerken zullen volgens MDK vermoedelijk vier weken duren.