Aziatische hoornaars zijn plaag voor West-Vlaamse provinciedomeinen

Afgelopen jaar werden er drie nesten van Aziatische hoornaars gesignaleerd in verschillende West-Vlaamse provinciedomeinen. Dat is een exotische wespensoort, die de lokale honingbijen opvreet. De nesten in het provinciedomein de Kemmelberg en de Palingbeek werden ondertussen verwijderd. Maar in het Bulskampveld wordt er nog gezocht naar de exacte locatie van het nest. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) opvroeg bij het provinciebestuur.

De Aziatische hoornaar verspreidt zich snel over het land en daar maken de experts zich zorgen over. “Die exotische soort is erg agressief en bedreigt onze inheemse bijen. Met de provincie West-Vlaanderen willen we de honingbijen wat ondersteunen door meer nectar- en stuifmeelbronnen te voorzien op onze domeinen. We doen dat met een aantal gerichte inrichtings- en beheersmaatregelen. Want als er meer andere insecten zijn, die naar bloemen zoeken, dan is de honingbij niet langer de enige prooi in het vizier van de Aziatische hoornaar”, vertelt Johan De Poorter (N-VA).

Verdelging hoornaarnesten

De belangrijkste remedie tegen de Aziatische hoornaars is zo snel mogelijk de nesten laten vernietigen. “Het is niet de provincie West-Vlaanderen, die daarvoor instaat, maar wel het Vlaamse Bijeninstituut. Met het project Vespawatch kan je nesten registeren, die daarna dan verdelgd worden, zoals die in de Palingbeek en op de Kemmelberg”, besluit Johan De Poorter.