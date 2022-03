AZ Zeno plant eigen voedselbos

AZ Zeno is in Knokke-Heist gestart met de aanplanting van een eigen voedselbos naast het moderne ziekenhuis. Over enkele jaren zal er een ecosysteem gecreëerd worden naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Alle medewerkers en hun gezin werden uitgenodigd om mee boompjes te planten en zo de eerste hand te leggen aan het voedselbos.

“AZ Zeno is al langer bezig met gezonde voeding. Sinds 2017 werken we samen met Het Polderveld, een bioboerderij in Westkapelle. Van een aantal groenten zoals pompoen, knolselder en courgette voorzien zij ons in de volledige jaarlijkse behoefte. We zetten hiermee bewust in op lokale, lekkere, seizoensgebonden en gezonde voeding. Het voedselbos wordt de volgende grote stap in onze ontwikkeling”, zegt catering manager Pieter De Smet.

Symbolisch

De eerste boompjes die in de grond gingen, zijn symbolisch. “Het voedselbos zal niet alleen gebruikt worden voor revalidatie, therapie en educatie, maar evenzeer voor beleving en ontspanning. Die laatste twee willen we al integreren bij de start en de aanplanting van het bos. Daarom riepen we alle medewerkers op om samen met hun gezin enkele boompjes te komen planten. Het werd een leerrijke maar bovenal leuke activiteit waar iedereen kan meebouwen aan het voedsel van morgen,” aldus algemeen directeur Patrice Buyck.

“Het bos van 3,2 hectare wordt voorzien van 2.100 fruitbomen, bessenstruiken en notenbomen. Daarnaast is er ook nog ruimte voor 3.500 bomen en struiken om biodiversiteit en windschutting te creëren. De grote kracht van ons voedselbos is de diversiteit. Er worden klassieke soorten geteeld zoals appels, peren en pruimen, maar er is ook ruimte voor vergeten soorten zoals moerbeien, mispels en kweeperen. Er wordt ook geëxperimenteerd met vijgen, kaki’s en abrikozen. In totaal worden ongeveer 50 soorten fruit en noten geplant in het voedselbos. Rondom en in het bos zijn wandelpaden aanwezig. Het bos zal niet alleen gebruikt worden als bron van verse voeding. Maar ook als multidisciplinaire therapie- en revalidatieomgeving, leeromgeving voor scholen en verenigingen en voor iedereen die behoefte heeft om even te bezinnen, te wandelen, proeven, plukken of gewoon tot rust te komen. Op deze manier wil AZ Zeno de vrije, groene ruimte rond het ziekenhuis ten dienste stellen van de gemeenschap en als zorgorganisatie pionieren in preventie en educatie.”