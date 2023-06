Arbeiders Natuurpunt verwijderen woekerplanten in het Directeur-generaal Willemspark en Joseph Stübbenpark

Vanaf woensdag worden in het Directeur-generaal Willemspark en het Joseph Stübbenpark in Knokke-Heist exotische woekerplanten verwijderd in kader van het Life Dunias-project.

Een ploeg arbeiders van Natuurpunt beheer zal er een vijftal werkdagen enkele kleinere woekerplanten, zoals sneeuwbes, rode ribes en lijsterbesspirea handmatig verwijderen. Door de kleinschalige aanpak zal de verstoring ook minimaal zijn.

Woekerplanten, zoals rimpelroos, mahonie, of Amerikaanse vogelkers zien er soms mooi uit, maar hebben desastreuze gevolgen voor de natuur. Ze verdringen de streekeigen duinnatuur zoals vochtige duinpannes en soortenrijke duingraslanden, elk met hun eigen typische planten en dieren. In kader van het Life Dunias-project worden de komende jaren woekerplanten verwijderd in duindomeinen langsheen de volledige Vlaamse kuststrook, om terug ruimte te geven aan de inheemse soorten. 16 partners, waaronder de gemeente Knokke-Heist, dragen zo hun steentje bij tot het herstel van de Vlaamse kustduinen. (MM)