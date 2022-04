Anja is hopeloos op zoek naar kat Oscar

De Brugse horeca-onderneemster Anja Van Houtte is er kapot van dat haar kat Oscar nu al enkele dagen vermist is. Ze is al overal gaan zoeken maar tot nu toe nog geen resultaat.

Anja is van mening dat de kat in het water van het kanaal kan terecht gekomen zijn of gewoon meegenomen werd in één van de mobilhomes die hier stonden op de parking voor vakantie in Brugge. Oscar is immers een zeer vriendelijke kat die iedereen zal benaderen. Intussen heeft Anja op meerdere forums van mobilhome toeristen de foto van haar kat geplaatst in de hoop dat iemand de kat zou herkennen.

Beloning

Ze hoopt nog steeds dat er een telefoontje komt dat iemand haar kat gevonden heeft in de buurt van de Mayflowerboot waar de kat nu al twee jaar woonde, rond het station of het Minnewater. Het is bijzonder eigenaardig dat Oscar nog niet naar huis terugkeerde. Ofwel moet iemand de kat binnen genomen hebben. Het is belangrijk dat ze de kat terug bezorgen want die heeft medicatie en speciale voeding nodig. Ze voorziet alvast een beloning voor wie een tip kan geven in het terugvinden van haar kat. Je kan met tips terecht via 0475 23 33 95.