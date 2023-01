Amerikaanse zeearend momenteel op zijn gemak in regio Gistel

De Amerikaanse zeearend die vorige week opdook in het Oostendse stadsrandbos fascineert menig vogelspotter. Intussen is het dier ook al gespot in Leffinge en Gistel, een regio waar hij volgens kenner Stéphane Vandenbulcke wel even zal blijven: “Er is water en voedsel aanwezig, hij zit daar waarschijnlijk op zijn gemak.”

Slim dier

Stéphane volgt de vogel al een jaar lang op de voet. Begin januari 2022 ontsnapte de Amerikaanse zeearend bij een valkenier in Aalst. In april werd het roofdier gespot in de Westhoek, volgens Stéphane gaat het over hetzelfde exemplaar. “Als sinds het prille begin volg ik de route van de zeearend. Hij verblijft inderdaad al enkele maanden in onze provincie. Op maandag 9 januari werd hij gesignaleerd in Gistel, volgens mij zal hij wel even blijven zitten in die regio”, aldus de vogelkenner uit Spiere-Helkijn.

Stéphane Vandenbulcke.

“Hij zoekt, logischerwijs, locaties op waar water en voedsel in overvloed voor handen is. Zo werd hij al verschillende keren gespot langs drukke autowegen: hij weet dat door het drukke verkeer daar geregeld dode konijnen en hazen te vinden zijn.” Stéphane is al jarenlang vrijwilliger in het dierenmilieu. Hij is onder andere dagelijks bezig met het voorzien van nestkasten en helpt hij dieren in nood met het Wildlife Taxi Team van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen.