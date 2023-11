Alpaca Oracle huppelt opnieuw rond dankzij prothese: “Inslapen leek enige optie, maar beestje had zoveel levensvreugde”

Een schattig diertje met een plus! Geen betere manier om Oracle de alpaca te omschrijven. Nadat zijn voorste pootje moest worden geamputeerd, kreeg hij een prothese in de plaats. Een unicum in België en zelfs in Europa, zo blijkt. “Zijn levenslust is wat ons die beslissing liet nemen!”

Rampscenario

Met 80 zijn ze, de alpacas die rondhuppelen in fokkerij Flanders Alpacas in Geluwe, bij Wervik. Met witte, bruine en zelfs zwarte kleuren groeiden ze de afgelopen jaren uit tot ware lievelingen voor eender wie er voorbij komt. Toch is het vooral Oracle die met de nationale, zelfs internationale aandacht gaat lopen. De kleine knaap beschikt over een prothese, die zijn voorpoot moet gaan vervangen. De allereerste in Europa, zo blijkt. “Botontstekingen zijn niet ongewoon bij alpaca’s. Zo moesten we vorig jaar ook de achterpoot amputeren van een van onze merries en kreeg ook zij een prothese.”

Hanne Van de Winkel (41) runt samen met haar echtgenoot de fokkerij en vreesde voor het ergste toen Oracle ook een ontsteking kreeg. “Bij alpaca’s gaat nagenoeg het volledige gewicht op de voorpoten dus wanneer die gaan ontsteken, krijg je met een rampscenario te maken. Zowat alles werd geprobeerd om Oracle erdoor te krijgen, maar de medicatie sloeg niet aan. Op zo een momenten lijkt ‘inslapen’ de enige optie. Maar het beestje had zoveel levensvreugde dat we zowat alle registers wilden opentrekken.”

Enige in Europa

Het koppel kwam op die manier terecht bij Pet Orthopedics uit Nijlen. “De voorpoot van Oracle werd geamputeerd en die mensen slaagden erin een prothese te maken voor het diertje”, klinkt het opgelucht.

“Protheses voor alpaca’s zijn niet heel uitzonderlijk, aan de voorpoten dan weer wel. We kunnen zelfs zeggen dat Oracle zowat de enige in Europa moet zijn. Het is ook een prothese die is aangepast voor de groei. Het kan dus aangepast worden naar zijn evolutie, waardoor we niet iedere keer een nieuwe gaan moeten laten maken. Is het een dure optie geweest? Natuurlijk, maar we zijn vooral blij dat Oracle nu volop gaat kunnen genieten van het leven. En ergens is het ook geruststellend te weten dat we die stap hebben genomen. Iemand moet ooit de eerste zijn en als er nu ergens nog alpaca’s met dezelfde aandoening te maken hebben? Dan kunnen die zich ook beroepen op een prothese.”