Alle dertien gedumpte biggetjes voorlopig nog in leven, vier erg verzwakt

Het vorige week gedumpte hangbuikvarken en haar dertien biggetjes zijn nog allemaal in leven. Ze werden vorige week woensdag overgebracht naar de gespecialiseerde opvang Forrest & Friends. Vier van de biggetjes zijn erg verzwakt, maar worden van nabij opgevolgd. Binnen twee weken wordt de adoptieprocedure opgestart.

Een passant schrok zich vorige week een hoedje toen ze ging wandelen in het Preshoekbos, op de grens van Aalbeke, Lauwe en Marke. Goed verborgen in het struikgewas trof ze een hangbuikvarken aan, met aan haar zijde maar liefst dertien piepkleine biggetjes. Meedogenloos gedumpt.

Wat bleek zelfs, de zielige zeug zou haar dertien jongen ter plekke hebben gebaard. Het baasje had het beest hoogzwanger achtergelaten. Meteen werd dierenasiel Knuffelpootjes uit Rekkem erbij geroepen, die er op haar beurt de hulp van opvangcentrum Daisyfields vzw uit Aalbeke inschakelde.

Wonder

Met heel veel moeite – de mama moest met een pijltje verdoofd worden – konden de veertien dieren worden overgebracht naar Daisyfields waar ze de eerste zorg toegediend kregen. “Het was een van de moeilijkste reddingsoperaties die ik zelf al meemaakte”, vertelde Evelien Devriese van Daisyfields daarover. “Het was een wonder dat ze het had overleefd.”

Op woensdag 23 augustus werden de dieren overgebracht naar Forrest & Friends in Kaggevinne bij Diest. Dat opvangcentrum zet zich sinds 2017 in voor dieren die uit de vee-industrie zijn gered of verwaarloosd en/of gedumpt werden. Zij ontfermden zich over de mama en haar dertien biggen. “Dertien biggen is te veel, een zeug kan dat niet alleen. Dat zorgde ervoor dat vier biggen uitgedroogd en sterk verzwakt waren”, zegt coördinator Katleen Brams. “We vreesden voor hun leven, maar zetten alles op alles om hen erdoor te krijgen.”

Ze waren maar net in staat om nog wat melk te slikken, waardoor hun toestand stabiliseerde. Ze worden nog altijd van nabij opgevolgd. De overige negen biggen kunnen wel rondlopen, maar worden ook opgevolgd. “Ze worden bijgevoederd waar nodig maar we laten ze zoveel mogelijk bij hun mama, die we Daisy doopten.”

Adoptie

Daisy en haar biggetjes kunnen op 2 en 3 september bezocht worden tijdens een opendeurweekend. Na twee weken zal dan de adoptieprocedure opgestart worden. De biggen kunnen na 12 weken worden geadopteerd. “Daisy en haar dertien biggen hebben ontzettend veel geluk gehad. Maar hoeveel varkens zijn er die geen geluk hebben en dus geen opvang krijgen?”, vraagt Brams zich af.

Want het dumpen komt vaker voor dan men zou kunnen vermoeden. “Momenteel hebben we een opnamestop voor varkens en nog krijgen we wekelijks een vijftal aanvragen binnen. Een dier dumpen, is nooit oké en die vreselijke situatie kan alleen maar veranderen wanneer de regelgeving over het kopen en houden van varkens wordt aangepast.” (JD)